Israel chấp thuận “đường ranh giới rút quân ban đầu” ở Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/10 cho biết Israel đã chấp thuận “đường ranh giới rút quân ban đầu” ở Dải Gaza, vốn cũng đã được chia sẻ với phía Hamas.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố “khi Hamas xác nhận,” lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực “ngay lập tức” và hoạt động trao đổi tù nhân-con tin sẽ bắt đầu, qua đó tạo tiền đề cho giai đoạn rút quân tiếp theo của Israel khỏi vùng lãnh thổ của Palestine.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đã chỉ đạo các nhà đàm phán đến Ai Cập để thương lượng về thỏa thuận Gaza.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu thông báo: “Tôi đã chỉ đạo nhóm đàm phán đến Ai Cập để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật. Mục đích là giới hạn tiến trình đàm phán trong vài ngày.”

Nhà lãnh đạo Israel cũng bày tỏ hy vọng tất cả các con tin đang bị giam giữ tại Gaza sẽ được trở về nhà trong những ngày tới, đồng thời tiết lộ “áp lực quân sự và ngoại giao” đã buộc Hamas phải chấp thuận trả tự do cho các con tin.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu còn cam kết sẽ giải giáp Hamas “bằng biện pháp ngoại giao thông qua kế hoạch của ông Trump, hoặc bằng biện pháp quân sự do chúng ta (Israel) triển khai.”

Thông tin từ ông Netanyahu đã được Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định thông qua tuyên bố cho biết nước này sẽ tiếp đón các phái đoàn Israel và Hamas vào ngày 6/10 để đàm phán về “các điều kiện thực địa và chi tiết” cho thỏa thuận trao đổi “tất cả những người Israel bị giam giữ và tù nhân Palestine” theo đề xuất ngừng bắn gần đây của Mỹ dành cho Dải Gaza.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ hy vọng những cuộc đàm phán sẽ giúp “chấm dứt cuộc chiến và nỗi thống khổ của nhân dân Palestine, vốn đã kéo dài suốt 2 năm liên tiếp.”

Những cuộc đàm phán dự kiến là một phần trong những nỗ lực hiện nay do Ai Cập chủ trì, phối hợp với các bên trung gian hòa giải khác, nhằm chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza.

Trong một động thái đáng chú ý khác, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner - và Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff đã lên đường đến Ai Cập trong ngày 4/10 để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận trả tự do cho các con tin.

Thông tin này được đưa ra sau khi ông chủ Nhà Trắng cảnh báo sẽ “không dung thứ” cho sự chậm trễ của Hamas trong việc thực thi kế hoạch hòa bình với Israel.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Kushner và Đặc phái viên Witkoff đang trong hành trình đến Trung Đông để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận giải thoát con tin và thảo luận về kế hoạch mà Tổng thống Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas./.

Phản ứng của quốc tế về kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ đề xuất Tổng thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh việc Hamas đồng ý trao trả con tin; trong khi Ai Cập đánh giá phản ứng của Hamas với kế hoạch của Tổng thống Trump là “một diễn biến tích cực."