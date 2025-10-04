Xung đột Hamas-Israel: Đàm phán có thể bắt đầu vào ngày 5/10

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin vòng đàm phán đầu tiên do các bên trung gian tổ chức giữa Israel và phong trào Hamas dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5/10 tại Ai Cập, với địa điểm nhiều khả năng là thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ.

Một quan chức cấp cao của Hamas cũng cho biết Ai Cập sẽ tổ chức một hội nghị dành riêng cho các phe phái Palestine nhằm thảo luận về tương lai của Dải Gaza sau xung đột.

Có nguồn tin nói rằng Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff đang trên đường tới Ai Cập cùng với các phái đoàn đàm phán của Israel và các nước Arab.

Các quan chức tham gia tiến trình đàm phán cho biết thời gian để đạt được một thỏa thuận là rất hạn chế, do đó các bên đang khẩn trương xúc tiến đàm phán nhằm tránh để cơ hội bị bỏ lỡ.

Sau khi lãnh đạo các nước như Anh, Pháp, Đức và Tổng Thư ký Liên hợp quốc có phản ứng tích cực trước diễn biến mới tại Trung Đông, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà hoan nghênh phản ứng tích cực của Hamas đối với thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, và nhấn mạnh rằng việc chấm dứt xung đột tại Gaza “đang trong tầm tay.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong đêm 3/10 sau khi Hamas đưa ra phản hồi đối với kế hoạch hòa bình cho Gaza.

Truyền thông Israel cho biết cuộc họp có sự tham gia của các lãnh đạo an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Ron Dermer.

Trong khi đó, diễn biến trên thực địa, Cơ quan Phòng vệ Dân sự tại Gaza cho biết Israel đã tiến hành hàng chục đợt tấn công vào thành phố Gaza trong đêm 3/10, với nhiều thương vong được báo cáo từ các bệnh viện. Theo người phát ngôn của cơ quan này, 20 ngôi nhà đã bị phá hủy trong đêm.

Bệnh viện Baptist tại Gaza cho biết đã tiếp nhận các nạn nhân từ một vụ không kích nhằm vào một ngôi nhà ở khu Tuffah, trong đó có bốn người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Xa hơn về phía Nam, bệnh viện Nasser ở Khan Yunis báo cáo hai trẻ em thiệt mạng và tám người bị thương sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một trại tị nạn.

Quân đội Israel xác nhận hoạt động ở thành phố Gaza và tiếp tục cảnh báo người dân không được quay trở lại.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích diễn ra sau khi Hamas tấn công một nhóm vũ trang đối địch trong khu vực "vùng nhân đạo" do Israel chỉ định tại Khan Younis, phía Nam Dải Gaza. Quân đội Israel cho biết khoảng 20 tay súng Hamas đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, sáng 4/10, quân đội Israel thông báo đã nhận được chỉ thị tạm dừng các cuộc tấn công ở Gaza sau khi Hamas chấp thuận kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Tổng thống Mỹ công bố hôm 29/9.

Người phát ngôn của IDF, Đại tá Avichay Adraee, tuyên bố: “Lực lượng IDF vẫn đang bao vây thành phố Gaza và việc quay trở lại khu vực này là cực kỳ nguy hiểm.” Ông cũng cho biết khu vực phía Bắc suối Wadi Gaza là “vùng chiến sự nguy hiểm.”./.

Phong trào Hamas đồng ý thả con tin và chuyển giao quyền quản lý Gaza Theo tuyên bố của Hamas, nhóm này sẵn sàng trao trả tất cả con tin, bao gồm cả người còn sống và thi thể của những người đã thiệt mạng, theo công thức trao đổi được đề xuất.