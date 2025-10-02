Quân đội Israel ngăn người Palestine quay lại thành phố Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/10 xác nhận đã giành được “quyền kiểm soát tác chiến” đối với phần phía Tây của Hành lang Netzarim ở trung tâm Dải Gaza, qua đó ngăn người Palestine trở lại thành phố Gaza.

Thông báo của IDF cho biết trong vòng 24 giờ qua, Sư đoàn 99 của IDF đã phát động chiến dịch trên bộ nhằm “tăng cường và duy trì quyền kiểm soát hành lang Netzarim."

Mặc dù vậy, việc di chuyển theo hướng Nam từ thành phố Gaza hiện vẫn được phép.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết người Palestine phải đi qua các trạm kiểm soát do quân đội kiểm soát. Quan chức này nhấn mạnh rằng ngày 1/10 là “cơ hội cuối cùng” để dân thường rời khỏi khu vực. Ước tính vẫn còn khoảng 200.000 người Palestine vẫn bị mắc kẹt ở thành phố Gaza.

Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế (ICRC) thông báo đã buộc phải tạm thời ngừng các hoạt động tại thành phố Gaza và chuyển nhân viên đến khu vực an toàn hơn do tình hình an ninh ngày càng xấu đi.

Tuy nhiên, ICRC khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ dân thường thông qua các văn phòng ở Deir al-Balah và Rafah, phía Nam Dải Gaza.

Cũng trong ngày 1/10, IDF cho biết hai quả rocket được phóng từ phía Bắc Dải Gaza nhằm vào miền Nam Israel đã bị hệ thống phòng không đánh chặn thành công. Không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận. Trước đó, còi báo động đã vang lên ở một số cộng đồng dân cư gần biên giới.

Liên quan đến kế hoạch chấm dứt xung đột tại Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, một nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo Hamas cho biết nhóm này muốn sửa đổi một số điều khoản trong kế hoạch do ông Trump đưa ra, đặc biệt liên quan đến việc giải giáp.

Theo nguồn tin, các nhà đàm phán của Hamas đã có cuộc gặp với quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar tại Doha vào ngày 30/9. Dự kiến, Hamas sẽ đưa ra phản hồi chính thức trong vòng “hai hoặc ba ngày tới.

Kế hoạch của ông Trump - được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ, bao gồm một lệnh ngừng bắn, việc Hamas thả con tin trong vòng 72 giờ, giải giáp các nhóm vũ trang và một lộ trình rút quân Israel dần dần khỏi Gaza.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Hamas cho biết nhóm này muốn sửa các điều khoản liên quan đến giải giáp và trục xuất các thành viên của Hamas và các phe phái khác.

Hamas cũng yêu cầu có “đảm bảo quốc tế về việc Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza” và không có các vụ ám sát diễn ra trong hoặc ngoài lãnh thổ này. Trong khi đó, một nguồn tin khác am hiểu quá trình đàm phán tiết lộ rằng nội bộ Hamas vẫn còn chia rẽ.

Một bên ủng hộ việc phê duyệt vô điều kiện vì điều quan trọng là phải có một lệnh ngừng bắn được ông Trump bảo trợ, miễn là có đảm bảo từ các bên trung gian rằng Israel sẽ tuân thủ.

Tuy nhiên, một số thành viên khác phản đối mạnh mẽ các điều khoản quan trọng, đặc biệt là giải giáp và việc trục xuất người Palestine khỏi Gaza. Họ ủng hộ một thỏa thuận có điều kiện với các chỉnh sửa, nhằm không hợp thức hóa sự chiếm đóng Gaza hay hình sự hóa các nhóm vũ trang./.

Các nước Arab gây sức ép buộc Hamas chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza của Mỹ Trước lo ngại Israel có thể chiếm toàn bộ Dải Gaza, Qatar và Ai Cập đồng loạt cảnh báo Hamas rằng việc chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ là cơ hội cuối cùng cho lực lượng này.