Mỹ ép Hamas khẩn trương chốt kế hoạch hòa bình Gaza

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 tuyên bố lực lượng Hamas có khoảng 3-4 ngày để phản hồi đề xuất kế hoạch hòa bình Gaza của ông, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo Israel và Arab đã chấp nhận kế hoạch, “chúng tôi chỉ còn chờ Hamas.”

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: “Hamas sẽ phải thực hiện hoặc không, và nếu không, đó sẽ là một cái kết rất buồn.”

Khi được hỏi liệu có còn chỗ cho đàm phán về kế hoạch hòa bình, ông Trump khẳng định: “Không nhiều."

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết Hamas đã cam kết sẽ thảo luận “một cách có trách nhiệm” về kế hoạch của Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Gaza, sau khi bản kế hoạch được chuyển cho một phái đoàn của lực lượng này tại Doha vào tối qua. Ông al-Ansari cho rằng hiện tại chưa nên trông đợi câu trả lời ngay từ Hamas.

Ông al-Ansari phát biểu: “Chúng tôi bàn giao (kế hoạch) sau 11h30 đêm (giờ địa phương), vì vậy bây giờ còn quá sớm để nói về phản hồi... Chúng tôi lạc quan. Đây là một kế hoạch toàn diện và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với họ."

Tối 29/9, một quan chức Hamas khẳng định họ đã chính thức nhận được văn bản kế hoạch hòa bình của Mỹ do Nhà Trắng công bố từ Qatar.

Trước đó, quan điểm của Hamas là gắn việc trao trả toàn bộ con tin với điều kiện chấm dứt chiến tranh và rút quân Israel khỏi Gaza, đồng thời kiên quyết từ chối giải giáp, coi việc vũ trang là “quyền chính đáng” cho đến khi chấm dứt sự chiếm đóng.

Hamas cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Chính quyền Palestine trong một chính phủ kỹ trị chung sau chiến tranh nhưng kiên quyết không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào nhằm loại bỏ họ khỏi đời sống chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm về lộ trình kết thúc chiến tranh, trao trả con tin, tái cấu trúc Gaza, tái lập an ninh khu vực và định hình trật tự Trung Đông mới.

Theo kế hoạch, toàn bộ con tin - bao gồm cả những người đã thiệt mạng - sẽ được trao trả trong vòng 72 giờ sau khi Israel chấp thuận thỏa thuận.

Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân đang thụ án chung thân và 1.700 người Palestine bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, mỗi con tin Israel được thả sẽ tương đương với việc trao trả thi thể của 15 người Palestine ở Gaza.

Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch là đề xuất thành lập một ủy ban kỹ trị Palestine tạm thời để quản lý Gaza, dưới sự giám sát của một "Hội đồng Hòa bình" quốc tế do chính ông Trump làm Chủ tịch. Hội đồng này sẽ bao gồm các nhân vật quốc tế, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair./.

