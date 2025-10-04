Cảnh báo hệ thống y tế tại Dải Gaza đang bên bờ sụp đổ

Chiều 3/10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) công bố 10 phường, xã có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước. Tất cả các trường hợp vi phạm đều có hộ khẩu thường trú tại chính các địa bàn phường, xã kể trên. Thông tin được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.