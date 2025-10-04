Cảnh báo hệ thống y tế tại Dải Gaza đang bên bờ sụp đổ

Ngày 3/10, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo các bà mẹ và trẻ sơ sinh ở Dải Gaza đang phải đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn, khi bệnh viện Nasser ở phía Nam dải đất này rơi vào tình trạng quá tải bởi dòng người tị nạn từ phía Bắc, trong khi nguồn lực y tế đã cạn kiệt./.
Phong trào Hamas đồng ý thả con tin và chuyển giao quyền quản lý Gaza
Theo tuyên bố của Hamas, nhóm này sẵn sàng trao trả tất cả con tin, bao gồm cả người còn sống và thi thể của những người đã thiệt mạng, theo công thức trao đổi được đề xuất.