Cảnh báo hệ thống y tế tại Dải Gaza đang bên bờ sụp đổ

Hệ thống y tế tại Dải Gaza đang bên bờ sụp đổ khi hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza còn hoạt động một phần trong tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng.

Ngày 3/10, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo các bà mẹ và trẻ sơ sinh ở Dải Gaza đang phải đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn, khi bệnh viện Nasser ở phía Nam dải đất này rơi vào tình trạng quá tải bởi dòng người tị nạn từ phía Bắc, trong khi nguồn lực y tế đã cạn kiệt./.

