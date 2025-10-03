Hà Lan tiếp nhận một số trẻ em Gaza cần chăm sóc y tế chuyên sâu

Chính phủ Hà Lan ngày 2/10 thông báo sẽ tiếp nhận một số lượng nhất định trẻ em Gaza bị thương nguy kịch cần chăm sóc y tế chuyên sâu.

Động thái này đảo ngược lập trường trước đó và đưa Hà Lan cùng tham gia nỗ lực của nhiều quốc gia châu Âu nhằm hỗ trợ y tế khẩn cấp cho người Palestine.

Thông báo cho biết những trẻ em cần được chăm sóc y tế phức tạp, đang trong tình trạng nguy kịch và chưa thể được hỗ trợ kịp thời tại khu vực sẽ tạm thời được điều trị tại Hà Lan.

Giới chức Hà Lan cho biết số trẻ em Gaza được tiếp nhận sẽ ở mức rất hạn chế và việc bảo đảm dịch vụ y tế cho trẻ em trong nước cũng sẽ được tính đến.

Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể mà Hà Lan sẽ chính thức triển khai chính sách trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng nước này David van Weel cho biết có thể trong vòng vài ngày tới hoặc vài tuần nữa.

Trước đó, Hà Lan phản đối việc đưa trẻ em Gaza sang điều trị, cho rằng hỗ trợ tại chỗ hiệu quả hơn.

Theo Ủy ban châu Âu, cho đến nay đã có khoảng 10 nước Liên minh châu Âu (EU) mở cửa tiếp nhận hoặc vận chuyển bệnh nhân Palestine có nguy cơ cao tính mạng bị đe dọa do điều kiện y tế hạn chế.

Cùng ngày, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni xác nhận Israel đã tạm giữ 40 công dân Italy trên đoàn thuyền viện trợ cố gắng tiếp cận Dải Gaza.

Trả lời báo giới tại Đan Mạch khi tham dự một cuộc họp của EU, Thủ tướng Meloni khẳng định Chính phủ Italy sẽ nỗ lực hết sức để đưa công dân về nước sớm nhất có thể.

Phát biểu tại Quốc hội, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết tất cả thành viên trên các tàu trong đoàn thuyền sẽ được chuyển tới sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, sau đó từ sân bay này, hai chuyến bay thuê bao sẽ đưa họ tới hai thủ đô khác nhau ở châu Âu trong những ngày tới.

Đoàn tàu chở hàng viện trợ nhân đạo quốc tế mang tên Global Sumud Flotilla (GSF) gồm khoảng 50 tàu dân sự, có sự tham gia của nhiều nghị sỹ (trong đó có nghị sỹ Italy), luật sư, nhà hoạt động, với nhiệm vụ là đưa hàng cứu trợ trực tiếp đến người dân Gaza.

Hải quân Israel ngày 1/10 đã chặn bắt các tàu trong đoàn sau khi cảnh báo không đi vào vùng bị phong tỏa./.

