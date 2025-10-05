Xung đột Hamas-Israel: Ngoại trưởng Mỹ thông báo thỏa thuận Gaza đã hoàn tất 90%

Trong bối cảnh có các diễn biến tích cực xung quanh các cuộc hòa đàm giữa Israel và lực lượng Hamas, ngày 5/10, giới chức Mỹ khẳng định ưu tiên cho việc giải cứu con tin đồng thời cảnh báo khó khăn trong giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận ở Gaza đang ở “giai đoạn nước rút" để có thể đạt được mục tiêu giải cứu tất cả con tin đang bị Hamas giam giữ, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ được hoàn tất “ngay đầu tuần tới.”

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ thông báo "khoảng 90% nội dung thỏa thuận đã được thống nhất và hiện chỉ còn hoàn thiện các chi tiết hậu cần.” Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “không ai có thể bảo đảm 100%” về kết quả cuối cùng và giai đoạn thứ hai về tương lai lâu dài cho Dải Gaza sẽ khó khăn hơn vì chưa có khuôn khổ an ninh rõ ràng cho vùng đất này.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn sẽ nhìn thấy cam kết hòa bình của Hamas, đồng thời cảnh báo rằng lực lượng này sẽ phải đối mặt với "sự xóa sổ hoàn toàn" nếu không từ bỏ quyền lực và từ chối trao quyền kiểm soát Dải Gaza.

Trong khi đó, 8 quốc gia Arập và Hồi giáo - gồm Ai Cập, Jordan, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia (Arập Xêút) và Qatar - ra tuyên bố chung hoan nghênh phản ứng của Hamas trước kế hoạch ngừng bắn ở Gaza của Tổng thống Trump.

Tuyên bố chung nhấn mạnh ngoại trưởng 8 quốc gia hoan nghênh các bước đi của Hamas về việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, thả tất cả con tin và khởi động ngay các cuộc đàm phán về cơ chế thực hiện.

Các nước này cũng hoan nghênh tuyên bố của Hamas về việc "sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho một ủy ban hành chính chuyển tiếp của Palestine gồm các nhà kỹ trị độc lập," đồng thời nhấn mạnh cần khởi động ngay các cuộc đàm phán để thống nhất về cơ chế thực hiện đề xuất cũng như giải quyết tất cả các khía cạnh của đề xuất này.

Tuyên bố khẳng định các bên đang có "cơ hội thực sự để đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và bền vững," đồng thời giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Dải Gaza đang phải đối mặt.

Tuyên bố chung được đưa ra một ngày trước khi Ai Cập tiếp đón các phái đoàn của Israel và Hamas, dự kiến vào ngày 6/10, để thảo luận chi tiết về việc trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine theo đề xuất ngừng bắn mới cũng như về một số vấn đề khác./.

