Xung đột Hamas-Israel: Phản ứng quốc tế sau vụ đội tàu viện trợ bị bắt giữ

Các nước châu Âu đã kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân của họ trên các tàu cứu trợ tới Gaza, sau vụ đội tàu Global Sumud bị chặn ngày 1/10. Đội tàu này gồm khoảng 50 tàu chở hơn 500 tình nguyện viên từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hoạt động cung cấp thực phẩm và viện trợ y tế cho người Palestine.



Bộ Ngoại giao Israel cũng xác nhận đã bắt giữ một số tàu trong đội tàu trên và quá trình này diễn ra “an toàn,” hành khách trên các tàu đó được chuyển đến một cảng của Israel.



Giới chức Bồ Đào Nha cho biết nước này có 3 công dân bị bắt giữ trong vụ việc trên. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cam kết cung cấp hỗ trợ lãnh sự toàn diện thông qua Đại sứ quán của nước này tại Tel Aviv.



Là nước cũng có công dân trên các tàu bị bắt giữ, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã chỉ trích hành động của Israel, đồng thời cho biết đã cử lực lượng Hải quân thực hiện hoạt động cứu hộ.

Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ quan ngại, kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân của họ, đảm bảo quyền được bảo vệ lãnh sự và cho phép họ sớm được hồi hương.



Từ châu Mỹ, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ra lệnh trục xuất toàn bộ phái bộ ngoại giao của Israel do có 2 công dân nước này trên các tàu bị bắt giữ. Từ năm ngoái, Israel cũng đã không có đại sứ tại Colombia. Ngoài ra, ông Petro cũng chấm dứt Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Colombia với Israel.



Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng lên án hành động của Israel khi có 8 công dân nước này trên các tàu bị bắt giữ.



Cũng liên quan đến phản ứng quốc tế về diễn biến xung đột tại Dải Gaza, ngày 1/10, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Phó Thông cho biết nước này kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Dải Gaza cũng như dừng kế hoạch nhằm vào thành phố Gaza.



Ông Phó Thông nhấn mạnh việc vũ khí hóa hoạt động viện trợ nhân đạo, quân sự hóa cơ chế phân phối hàng viện trợ và tấn công vào dân thường đang tìm kiếm viện trợ và các nhà hoạt động nhân đạo ở Gaza là không thể chấp nhận được.

Trung Quốc bày tỏ thất vọng khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, trong đó yêu cầu Israel ngay lập tức dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc tiếp cận và cung cấp viện trợ tại Gaza.



Ông Phó Thông cũng nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước vẫn là biện pháp khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề Palestine, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực hơn nữa và thực hiện các hành động cụ thể, không thể đảo ngược để thực thi giải pháp. Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt các hành động thù địch ở Gaza để đạt được một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine./.

