Xung đột Hamas-Israel: Biểu tình tại Israel yêu cầu chấm dứt giao tranh

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 27/9, hàng chục nghìn người Israel đã xuống đường trên khắp cả nước trong các cuộc tuần hành phản đối, kêu gọi chính phủ đồng ý một thỏa thuận đưa toàn bộ con tin trở về và chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Nhiều gia đình có người thân bị bắt làm con tin đã tập trung biểu tình tại Tel Aviv, nhấn mạnh nỗi khốn khổ kéo dài gần 2 năm qua, trước thềm lễ Yom Kippur-ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái.

Các cuộc biểu tình cũng lan rộng đến Jerusalem, Kiryat Gat và các khu vực khác. Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích, đại diện cho phần lớn gia đình các con tin, chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu mở rộng quy mô giao tranh và ngăn cản việc đạt thỏa thuận đưa các con tin trở về.

Các cuộc biểu tình diễn ra sau bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 29/9, đã khiến gia đình con tin phẫn nộ vì chỉ đọc tên 20 con tin được cho là còn sống, mà không đọc tên 28 người còn lại.

Tại Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự tại thành phố Gaza, buộc khoảng 800.000 người dân phải sơ tán về phía Nam của vùng lãnh thổ này.

Xe quân sự Israel được triển khai tại Dải Gaza, ngày 25/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong quá trình tác chiến, IDF đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của Hamas, bao gồm cả những tòa nhà cao tầng. Quân đội cho biết các tòa nhà cao tầng tại thành phố Gaza đã bị đánh sập ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát căn cứ cuối cùng của Hamas tại khu vực.

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam của IDF, tính đến ngày 27/9, lực lượng này đã giành được quyền kiểm soát thực địa đối với hơn một nửa thành phố Gaza.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 27/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã cảnh báo phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza về những hậu quả nghiêm trọng nếu xung đột vẫn tiếp diễn.ông Katz tuyên bố: "Nếu Hamas không thả toàn bộ con tin và không giải giáp, Gaza sẽ bị hủy diệt và Hamas sẽ bị xóa sổ."

Ông khẳng định Israel sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza cho đến khi tất cả các mục tiêu được hoàn thành./.

