Xung đột Hamas-Israel: Mỹ sẽ ngăn chặn Israel sáp nhập Bờ Tây

Ngày 25/9, trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn Israel sáp nhập Bờ Tây.

Tuyên bố này được đưa ra ngay trước chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Washington.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định không ủng hộ việc Israel sáp nhập Bờ Tây.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ lạc quan về việc chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc kéo dài gần 2 năm qua tại Gaza, lặp lại quan điểm tích cực đã được đặc phái viên của ông là ông Steve Witkoff nêu trong phát biểu bên lề Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Trước đó, ngày 23/9, ông Trump đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các quốc gia Hồi giáo và Arập chủ chốt tại Liên hợp quốc. Các nhà lãnh đạo này đã cảnh báo về những hậu quả nếu Israel tiến hành sáp nhập Bờ Tây.

Trong khi đó, bên phía Israel, các bộ trưởng nước này đang cân nhắc việc sáp nhập Bờ Tây để đáp trả việc Pháp, Anh và một số cường quốc phương Tây khác công nhận một nhà nước Palestine độc lập.

Trong diễn biến cùng ngày, Cơ quan Sân bay Israel thông báo bắt đầu từ sáng 26/9, Israel sẽ mở trở lại Allenby - cửa khẩu duy nhất nối giữa Bờ Tây bị chiếm đóng và Jordan, song chỉ dành cho lưu thông hành khách.

Israel đã đóng cửa khẩu Allenby vào ngày 19/9 vừa qua sau khi một tài xế chở viện trợ nhân đạo từ Jordan đến Dải Gaza đã nổ súng khiến 2 binh sỹ Israel tại đây thiệt mạng. Sau khi mở cửa lại trong thời gian ngắn vào ngày 22/9, Israel đã đóng cửa vô thời hạn vào ngày 23/9.

Cửa khẩu này, còn được gọi là Cửa khẩu Karama, đóng vai trò là tuyến đường chính để người Palestine ở Bờ Tây đi ra nước ngoài và cũng được các xe tải sử dụng để vận chuyển hàng hóa thương mại giữa Jordan và Bờ Tây.

Các xe tải sử dụng cửa khẩu này cũng vận chuyển hàng viện trợ đến Gaza, và theo chỉ thị hiện tại, các xe này sẽ không được phép đi qua./.

