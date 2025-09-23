Palestine: Israel đóng vô thời hạn cửa khẩu chính giữa Bờ Tây và Jordan

THX/Reuters đưa tin Cơ quan quản lý cửa khẩu và biên giới Palestine ngày 23/9 cho biết Israel sẽ đóng vô thời hạn Cầu Allenby (người Palestine gọi là Cầu Karama) - cửa khẩu đường bộ duy nhất nối Bờ Tây với Jordan - bắt đầu từ ngày 24/9.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của quyết định này.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Cơ quan quản lý sân bay Israel, đơn vị quản lý cửa khẩu nêu trên, chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này trong bối cảnh Israel đang nghỉ lễ.

Trước đó, Cơ quan quản lý sân bay Israel hôm 22/9 thông báo cửa khẩu này đã mở lại cho hành khách, nhiều ngày sau vụ một tài xế xe tải người Jordan nổ súng, làm hai binh sỹ Israel thiệt mạng.

Tuy nhiên, ngày 23/9, Tổng cục An ninh công cộng Jordan cho biết cửa khẩu đã bị phía Israel đóng lại đối với cả hành khách và hàng hóa cho đến khi có thông báo mới./.

Israel lo ngại về mối đe dọa an ninh từ Jordan Báo cáo về các vụ tấn công và buôn lậu vũ khí qua cửa khẩu Allenby khiến Israel lo ngại về an ninh biên giới từ Jordan trong bối cảnh xung đột ngày càng căng thẳng.