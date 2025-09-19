Israel lo ngại về mối đe dọa an ninh từ Jordan

Theo báo Jerusalem Post, vụ tấn công khủng bố tại cửa khẩu Allenby hôm 18/9 khiến 2 binh sỹ Israel thiệt mạng, đã làm nổi bật những lo ngại ngày càng gia tăng của giới chức Israel về nguy cơ an ninh từ phía Vương quốc Jordan - quốc gia láng giềng vốn được xem là có biên giới tương đối ổn định trong nhiều thập kỷ qua.



Vụ việc xảy ra khi một tài xế xe tải mang quốc tịch Jordan, được cho là đang chở hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza, đã nổ súng ngay khi tới khu vực cửa khẩu, trước khi xe được kiểm tra. Kẻ tấn công bị lực lượng an ninh Israel bắn hạ tại chỗ. Cảnh sát và quân đội Israel đã phong tỏa khu vực xung quanh Jericho để truy tìm các nghi phạm có liên quan.



Điều đáng lo ngại, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tấn công kiểu này. Hồi tháng 9 năm ngoái, 3 người Israel cũng đã bị sát hại trong một vụ xả súng tại chính cửa khẩu Allenby - và hung thủ cũng là một công dân Jordan.



Giới chức Israel nhận định, việc một người có vũ trang có thể tiếp cận khu vực nhạy cảm như vậy là lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, nhất là khi cửa khẩu Allenby đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển hàng hóa vào Bờ Tây, cũng như là điểm qua lại chính của người Palestine và công dân nước ngoài.

Nỗi lo về an ninh biên giới Jordan không chỉ dừng lại ở các vụ tấn công.

Trong tháng 4/2024, một nghị sỹ Jordan đã bị bắt khi tìm cách buôn lậu 12 khẩu súng máy và 270 vũ khí khác qua cửa khẩu Allenby. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp buôn lậu vũ khí từ Jordan vào Bờ Tây - xu hướng đang làm gia tăng tội phạm có tổ chức và bạo lực ở các cộng đồng Arập Israel.

Tính riêng trong năm 2025, 189 người đã bị sát hại tại Israel, phần lớn trong các vụ liên quan đến băng nhóm và vũ khí trái phép./.

Israel khuyến cáo công dân "không về bằng đường bộ" qua Jordan và Sinai Hội đồng An ninh Quốc gia Israel nêu rõ việc di chuyển đến Jordan hoặc bán đảo Sinai của Ai Cập hiện "bị cấm hoàn toàn" - "những người đang ở đó cần rời đi ngay lập tức.”