Mỹ, Jordan tham dự cuộc họp về tái thiết Syria vào tuần tới

Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Jordan thông báo nước này sẽ tổ chức một cuộc họp với các quan chức Mỹ và Syria vào ngày 12/8 tới để thảo luận về công tác hỗ trợ tái thiết Syria sau hơn một thập kỷ xung đột.



Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Jordan cho biết cuộc họp sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani và Đặc phái viên Mỹ tại Syria Thomas Barrack.



Hôm 6/8, Syria đã ký 12 thỏa thuận đầu tư với tổng trị giá 14 tỷ USD với các đối tác quốc tế để hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm khôi phục nền kinh tế nước này sau hơn 14 năm bất ổn về chính trị và an ninh.

Trong đó đáng chú ý có thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với tập đoàn UCC của Qatar để xây dựng một sân bay mới và thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD với tập đoàn đầu tư quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) để xây dựng một tuyến tàu điện ngầm tại thủ đô Damascus.

Lễ ký diễn ra tại Dinh Tổng thống Syria ở Damascus, với sự tham dự của Tổng thống Syria Ahmad Al Shara và Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack.



Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad đã góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư vào quốc gia này.

Ngay sau quyết định này, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria.



Theo ước tính của Liên hợp quốc, công cuộc tái thiết Syria sau xung đột sẽ cần khoản kinh phí hơn 400 tỷ USD. Trong tháng 7 vừa qua, Syria đã ký các thỏa thuận đầu tư và văn kiện hợp tác có tổng trị giá 6,4 tỷ USD với Saudi Arabia./.

