Jordan mở lại một phần cửa khẩu biên giới với khu Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông – Bắc Phi, ngày 21/9, Jordan mở lại một phần cửa khẩu biên giới Allenby với khu Bờ Tây, sau 3 ngày đóng cửa vì một vụ tấn công khiến 2 binh sỹ Israel thiệt mạng.

Đây là cửa khẩu duy nhất người Palestine ở Bờ Tây có thể sử dụng để đi nước ngoài mà không phải đi qua lãnh thổ Israel, nước đã chiếm đóng khu vực này từ năm 1967.



Theo tuyên bố chính thức, cửa khẩu chỉ mở lại cho người đi lại, trong khi vận chuyển hàng hóa bằng xe tải vẫn bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

Đài phát thanh quốc gia Al-Mamlaka cho biết từ sáng sớm, lưu lượng giao thông tại cửa khẩu Allenby đông đúc cả hai chiều.



Ngày 18/9, một tài xế xe tải người Jordan chở hàng viện trợ cho Gaza bất ngờ nổ súng tại cửa khẩu, làm một binh sỹ Israel và một quân nhân dự bị thuộc cơ quan hành chính dân sự thiệt mạng trước khi bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Sau vụ tấn công, quân đội Israel yêu cầu Jordan đình chỉ việc chuyển viện trợ qua cửa khẩu này.

Jordan đã mở cuộc điều tra và xác định hung thủ là Abdel Mutaleb Al-Qaissi, 57 tuổi, một người thường dân làm tài xế giao hàng viện trợ cho Gaza trong 3 tháng qua.



Chính quyền Amman lên án vụ tấn công, coi đây là mối đe dọa đến lợi ích quốc gia của Jordan, cũng như khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo của nước này cho Dải Gaza./.

Israel lo ngại về mối đe dọa an ninh từ Jordan Báo cáo về các vụ tấn công và buôn lậu vũ khí qua cửa khẩu Allenby khiến Israel lo ngại về an ninh biên giới từ Jordan trong bối cảnh xung đột ngày càng căng thẳng.