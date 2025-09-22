Lực lượng Phòng vệ Israel đang tăng cường sự hiện diện ở Bờ Tây

Ngày 22/9, giới chức Israel tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tăng cường sự hiện diện ở Bờ Tây nhằm đối phó với khả năng gia tăng các cuộc tấn công khủng bố trong kỳ nghỉ lễ năm mới Rosh Hashanah của người Do Thái và trong dịp nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đọc bài phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 25/9.

Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm IDF, Thiếu tướng Avi Bluth, đã ra lệnh tăng cường quân đội để bảo vệ các trung tâm mua sắm, đường sá, ngã tư, trạm xe buýt, trạm dừng xe và cộng đồng tại Bờ Tây.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập đơn vị đặc nhiệm Yamam ở Bờ Tây, ông Avi Bluth tuyên bố: “Nhiều thách thức đang chờ đợi chúng ta, cuộc chiến ở thành phố Gaza, việc bảo vệ miền Bắc, và cuộc chiến chống khủng bố kéo dài ở Bờ Tây, kết hợp với những tuyên bố chính trị, các kỳ nghỉ lễ, sự kích động từ nước ngoài. Tất cả những điều này không phải là lý do để lạc quan.”

Trước đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ tăng cường hiện diện tại khu Bờ Tây bằng cách triển khai thêm 8 đơn vị quân sự trong mùa lễ lớn sắp tới của người Do Thái trong bối cảnh các rủi ro an ninh gia tăng.

Các đơn vị bổ sung sẽ được triển khai từ ngày 21/9 và sẽ duy trì hiện diện tại Bờ Tây cho đến sau kỳ nghỉ lễ kéo dài đến giữa tháng 10. Với lực lượng bổ sung này, Bộ Tư lệnh Judea và Samaria (hay còn gọi là Bờ Tây) sẽ được biên chế tương đương 23 tiểu đoàn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Bờ Tây sau vụ tấn công đẫm máu ở Jerusalem hồi đầu tháng, do 2 tay súng người Palestine thực hiện. Vụ tấn công tại nút giao Ramot ở Jerusalem khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Một vụ tấn công chết người khác đã xảy ra trong tuần này tại cửa khẩu Allenby - khu vực nối giữa Bờ Tây và Jordan - tuy nhiên nơi này thuộc quyền kiểm soát của Sư đoàn 96 “Gilad.”

IDF cũng vừa thông báo triệt phá nhóm tay súng người Palestine tại khu vực Ramallah, bị cáo buộc đang chế tạo rocket nhằm tấn công các mục tiêu của Israel.

Liên quan đến tình hình tại Dải Gaza, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn được 1 quả đạn pháo phóng đi từ phía Bắc Dải Gaza ngày 21/9, trong khi quả đạn pháo còn lại rơi xuống miền Nam Israel và không gây thương vong.

Các vụ phóng như vậy trong thời gian gần đây đã ít dần khi Israel đẩy mạnh tấn công đường không và trên bộ vào thành phố Gaza trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, tính đến tối 21/9, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo khoảng 550.000 dân thường Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza - nơi từng có gần một triệu người sinh sống trước khi chiến dịch quân sự hiện tại bắt đầu./.

