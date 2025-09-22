Giáo hoàng Leo XIV phản đối việc cưỡng bức di dời người dân Gaza

Thế giới

Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel leo thang, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt bạo lực và cưỡng bức di dời người dân ở Gaza, nhấn mạnh hòa bình mới đảm bảo tương lai cho dân thường.

Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo “Times of Israel” ngày 21/9, Giáo hoàng Leo XIV lên tiếng phản đối việc cưỡng bức di dời dân thường Gaza trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành chiến dịch tại thành phố này.

Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh: “Cùng với các mục sư của các nhà thờ tại Đất Thánh, tôi xin nhắc lại rằng sẽ không có tương lai nào dựa trên bạo lực, lưu đày cưỡng bức và trả thù.”

Ông cũng khẳng định: “Các dân tộc cần hòa bình. Những ai thực sự yêu thương họ sẽ đấu tranh cho hòa bình.”

Kể từ khi Israel tấn công nhà thờ Công giáo duy nhất tại vùng lãnh thổ này vào tháng Bảy vừa qua, Giáo hoàng Leo XIV đã thể hiện mạnh mẽ thái độ phản chiến tại Gaza./.

