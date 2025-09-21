Hamas tái thiết hệ thống đường hầm ngầm tại Thành phố Gaza

Một nguồn tin an ninh tiết lộ với kênh truyền hình N12 của Israel rằng phong trào Hamas đã tái thiết phần lớn mạng lưới đường hầm ngầm tại Thành phố Gaza.



Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện đã tạm dừng một số hoạt động quân sự dưới lòng đất, do nghi ngờ các con tin có thể đang bị giam giữ trong các miệng hầm, nơi mà hành động quân sự có thể đe dọa đến tính mạng của họ.



Các đường hầm ngầm được cho là đã làm tăng thêm thách thức cho IDF trong bối cảnh hoạt động quân sự tại Thành phố Gaza, khu vực có mật độ dân cư đông đúc và địa hình phức tạp.



Nguồn tin cho biết Hamas đang đẩy nhanh việc cài đặt thuốc nổ vào các tòa nhà, biến nhiều công trình dân sự thành bẫy chết người.

Mỗi khi một tòa nhà do Hamas sử dụng bị phá hủy, các phần tử vũ trang lập tức chuyển sang chiếm dụng các căn hộ dân cư, sử dụng tầng của các chung cư có người dân Gaza sinh sống làm nơi trú ẩn.



Theo ước tính mà các quan chức cung cấp cho một trang tin của Israel, hiện có tới 10.000 tay súng Hamas đang ẩn náu tại Thành phố Gaza./.

Quân đội Israel tiến hành không kích dữ dội vào thành phố Gaza Kể từ khi chính thức triển khai chiến dịch tấn công thành phố Gaza hôm 16/9 đến nay, Israel đã tiêu diệt nhiều thành viên Hamas; riêng trong ngày 18/9 đã có 10 tay súng Hamas thiệt mạng.