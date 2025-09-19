Israel cảnh báo triển khai "lực lượng chưa từng có" tại Gaza

Ngày 19/9, quân đội Israel tuyên bố sẽ triển khai một lực lượng với quy mô "chưa từng có" tại thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực di tản về phía Nam.

Trong một bài đăng bằng tiếng Arab trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Israel - Đại tá Avichay Adraee, thông báo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục triển khai một lực lượng với quy mô "chưa từng có" chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas.

Ông Adraee cũng cho biết tuyến đường Salah al-Din, hành lang sơ tán tạm thời được mở trong vòng 48 giờ (đến trưa 19/9 theo giờ địa phương), đã bị đóng, do đó tuyến đường duy nhất để di chuyển về phía Nam là đường Al-Rashid ven biển.

Ông kêu gọi người dân thành phố Gaza "nắm bắt cơ hội này và cùng hàng trăm nghìn cư dân thành phố di chuyển về phía Nam đến khu vực nhân đạo."

Quân đội Israel mở hành lang giao thông tạm thời Salah al-Din hôm 17/9 nhằm đẩy nhanh quá trình sơ tán dân thường khỏi thành phố Gaza về các khu vực phía Nam Wadi Gaza.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi IDF khởi động chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn tại thành phố Gaza, cùng với đó là các trận pháo kích và oanh kích liên tục.

Liên quan đến tình hình chiến sự ở Dải Gaza, cùng ngày 19/9, IDF cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị nổ ven đường đã xảy ra tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, làm 4 binh sỹ Israel thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Vụ việc đã nâng tổng số binh sỹ Israel thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch bộ binh chống Hamas lên 469 người.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 18/9 (giờ địa phương) khi một xe ủi bọc thép D9 đang dọn đường, hai xe Humvee đi phía sau. Một trong hai xe Humvee đã chuyển hướng sang lề đường và trúng phải thiết bị nổ. Hiện IDF đang điều tra vụ việc.

Mặc dù Israel tuyên bố các tay súng Hamas gần như đã bị đẩy lùi khỏi Rafah, nhưng IDF cho biết vẫn còn nhiều tay súng hoạt động tại khu vực này, chủ yếu tập trung ở khu phố Jenina - nơi xảy ra vụ nổ.

Cùng ngày, một vụ tấn công khác xảy ra tại Cửa khẩu Allenby giữa Bờ Tây và Jordan, khiến 2 binh sỹ Israel thiệt mạng. Đối tượng tấn công là một công dân Jordan, được cho là lái xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 19/9 (giờ địa phương), đối tượng đến cửa khẩu từ phía Jordan, lái một xe tải viện trợ. Người này bất ngờ rút súng ngắn bắn vào các binh sỹ Israel, sau đó rời khỏi xe, tiếp tục tấn công họ bằng dao. Các lực lượng an ninh tại hiện trường đã bắn hạ đối tượng ngay sau đó.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận hung thủ là công dân Jordan và cho biết vụ việc là hệ quả của “sự kích động thù hận” tại Jordan.

Bộ Ngoại giao Jordan sau đó xác nhận hung thủ là Abd al-Mutalib al-Qaisi, 57 tuổi, mới bắt đầu làm tài xế lái xe tải viện trợ 3 tháng trước, đồng thời tuyên bố đang mở cuộc điều tra.

Sau vụ việc, Israel đã đóng cửa khẩu duy nhất giữa Bờ Tây và Jordan "cho đến khi có thông báo mới."

Hai cửa khẩu khác giữa Israel và Jordan cũng bị ảnh hưởng, trong đó cửa khẩu Sông Jordan ở phía Bắc bị đóng và cửa khẩu Rabin ở phía Nam chỉ mở cửa cho công nhân.

Cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023, châm ngòi cho cuộc xung đột hiện nay ở Dải Gaza, đã khiến 1.219 người Israel thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 65.141 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng, phần lớn là dân thường./.

Israel siết vòng vây, mở hành lang sơ tán khỏi Gaza Trong bối cảnh siết chặt vòng vây Gaza, Israel mở hành lang tạm thời từ ngày 17/9 đến ngày 19/9 nhằm hỗ trợ dân thường sơ tán về phía Nam Dải Gaza.