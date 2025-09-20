Quân đội Israel tiến hành không kích dữ dội vào thành phố Gaza

Sáng 20/9, quân đội Israel đã tiến hành các đợt không kích dữ dội vào thành phố Gaza.

Truyền thông Palestine cho biết đã có nhiều người thiệt mạng và bị thương trong các vụ nổ.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các binh sỹ của Sư đoàn 162 đã phát hiện và giao tranh với một nhóm tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas cách các vị trí quân sự khoảng 200m tại khu vực thành phố Gaza.

Các tay súng này đã bị vô hiệu hóa thông qua hỏa lực xe tăng, thiết bị bay không người lái có vũ trang và các cuộc không kích. Ngoài ra, lực lượng Israel cũng đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng được cho là do Hamas sử dụng, đồng thời thu giữ nhiều loại vũ khí.

Cùng ngày, IDF thông báo Phó Trưởng ban Tình báo quân sự của Tiểu đoàn Bureij, đơn vị trực thuộc Hamas tại phía Bắc Dải Gaza, đã thiệt mạng do hỏa lực của Không quân Israel.

Kể từ khi chính thức triển khai chiến dịch tấn công thành phố Gaza hôm 16/9 đến nay, Israel đã tiêu diệt nhiều thành viên Hamas. Riêng trong ngày 18/9 đã có 10 tay súng Hamas thiệt mạng.

Ngoài ra, Israel cũng liên tục yêu cầu người dân ở thành phố này phải di dời để tránh nguy hiểm vì nơi đây đã trở thành "vùng chiến sự nguy hiểm."

Trong khi đó, truyền thông Trung Đông dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 19/9 cho rằng hiện còn dưới 20 con tin do Hamas giam giữ vẫn còn sống. Ngoài ra, có thể có khoảng 32-38 con tin đã thiệt mạng trong thời gian bị Hamas bắt giữ, phần lớn chết trong các đường hầm ngầm.

Tình báo Israel cũng ước tính khoảng 20 trong tổng số 48 con tin có thể vẫn còn sống.

Dư luận quốc tế và người dân Israel ngày càng lo ngại cho tính mạng của các con tin còn sống trong bối cảnh Israel đẩy mạnh các hoạt động quân sự tại Dải Gaza. Nhiều gia đình con tin lo ngại người thân của họ sẽ thiệt mạng.

Trong diễn biến khác, 4 quốc gia - gồm Pháp, Na Uy, Tây Ban Nha và Saudi Arabia, đang phối hợp vận động quốc tế về gói viện trợ khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của Chính quyền Palestine (PA) trong bối cảnh bị Israel giữ lại hàng trăm triệu USD tiền thu ngân sách.

Trong thư gửi tới các quốc gia tài trợ tiềm năng, 4 nước trên thông báo đang chuẩn bị cho một hội nghị tại Liên hợp quốc vào đầu tuần tới. Hội nghị do Pháp và Saudi Arabia đồng tổ chức nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.

Bức thư viết: “Chính quyền Palestine đang triển khai một chương trình cải cách đầy tham vọng nhằm hướng tới một Nhà nước hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm... Việc xây dựng một Nhà nước Palestine có năng lực và đáp ứng kỳ vọng của người dân là điều cần thiết để đạt được hòa bình và an ninh tại Trung Đông."

Dự kiến, hội nghị sẽ hối thúc Israel chuyển lại cho PA khoản tiền đang nắm giữ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây quỹ 200 triệu USD mỗi tháng trong 6 tháng tới để đảm bảo hoạt động tối thiểu của PA.

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết 4 nước đã đồng ý tài trợ khoản tiền ban đầu nhưng mong muốn các quốc gia khác cùng chia sẻ gánh nặng./.

