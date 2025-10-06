Nhiều tín hiệu tích cực trước thềm đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Theo phóng viên TTVN tại Cairo, phái đoàn đại diện của phong trào Hồi giáo Hamas đã có mặt tại Ai Cập trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng với Israel vốn được kỳ vọng sẽ đi tới một thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu các con tin ở Dải Gaza.

Nguồn tin khu vực cho biết phái đoàn Hamas do thủ lĩnh lưu vong Khalil Al-Hayya dẫn đầu đã tới Ai Cập tối 5/10.

Ông Al-Hayya sẽ cùng các đại diện của Mỹ và Qatar tiến hành đàm phán về các bước đi mang tính bước ngoặt sắp tới. Đây là lần đầu tiên ông Al-Hayya xuất hiện công khai sau khi thoát khỏi vụ ám sát hụt của Israel tại thủ đô Doha của Qatar hôm 9/9.

Trong khi đó, phái đoàn Israel dự kiến sẽ đến khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ vào cuối ngày. Đây là một phần trong kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 2 năm giữa Israel và Hamas.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn đàm phán Israel, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, có thể chỉ đến tham dự cuộc họp vào cuối tuần này, tùy thuộc vào diễn biến đàm phán trên thực tế.

Một quan chức thân cận với nguồn tin đàm phán cho biết các nhà đàm phán sẽ tập trung vào việc đạt được thỏa thuận toàn diện trước khi lệnh ngừng bắn có thể được thực thi.

Giai đoạn đầu của kế hoạch liên quan đến việc thả con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine. Ước tính hiện còn 48 con tin đang được giữ tại Gaza, trong đó có 20 người được xác định là còn sống.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán khi cho rằng giai đoạn đầu tiên của kế hoạch có thể hoàn tất trong tuần này. Ông kêu gọi các bên hành động khẩn trương để có được kết quả như mong muốn.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự lạc quan từ phía Israel về kế hoạch của ông Trump, đồng shekel đã đạt mức cao nhất trong 3 năm qua so với đồng USD. Thị trường chứng khoán Tel Aviv cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay./.

