Xung đột Hamas-Israel: Quân đội Israel phá hủy căn cứ Hamas

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lực lượng này đã tấn công một cơ sở của Hamas tại khu Shejaia, miền Bắc Gaza, đồng thời phát hiện và phá hủy một đường hầm ngầm quy mô lớn ở Jabaliya.



Thông báo ngày 4/11 của IDF nêu rõ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, binh sỹ Lữ đoàn 11 đã phát hiện một khu phức hợp chứa bệ phóng, tên lửa và vị trí phóng thuộc Hamas ở trung tâm khu Shejaia, miền Bắc Dải Gaza.

Thông cáo cũng cho biết thêm một tuyến đường hầm ngầm kéo dài hàng trăm mét, ở độ sâu hàng chục mét, đã được phát hiện tại khu vực Jabaliya và bị binh sỹ Lữ đoàn 188 phối hợp với đơn vị đặc nhiệm Yahalom phá hủy.



Trong một chiến dịch riêng biệt, lực lượng tinh nhuệ Duvdevan, dưới sự chỉ đạo của Cơ quan An ninh Shin Bet, đã bắt giữ 2 tay súng đang lẩn trốn tại các khu dân cư ở thành phố Nablus.



Liên quan xung đột Hamas-Israel, ngày 5/11, các quan chức bệnh viện ở Gaza cho biết đã nhận được thi thể của 15 người Palestine từ Israel, sau khi hài cốt của Trung sỹ Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Itay Chen được Hamas trao trả và đưa trở về từ Gaza vào đêm 4/11.



Như vậy, trong tháng qua, đã có 285 thi thể người Palestine được Israel trao trả, để đổi lấy hài cốt 19 con tin Israel do Hamas trao trả. Theo thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, để đổi lấy 1 thi thể con tin Israel, Israel trao trả hài cốt của 15 người Palestine.

Ngoài ra, Hamas cũng trao trả thi thể của hai công dân nước ngoài, một người từ Thái Lan và một người từ Nepal.



Các quan chức Gaza cho biết chưa đến 50% số hài cốt trao trả được nhận dạng. Công tác pháp y gặp nhiều khó khăn do thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm ADN ở Gaza. Cơ quan Y tế Gaza đã đăng ảnh các thi thể lên mạng, với hy vọng gia đình của họ sẽ nhận dạng được người thân./.

Chính quyền Palestine và Hamas đạt thỏa thuận thành lập ủy ban quản lý Gaza Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm giám sát các cửa khẩu biên giới và lực lượng an ninh trong Dải Gaza, đồng thời do một bộ trưởng thuộc Chính quyền Palestine (PA) đứng đầu.