Nga tuyên bố bắn hạ 164 UAV xâm nhập không phận nước này

Ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 164 thiết bị bay không người lái (UAV) trên không phận nước này. Các vụ tấn công đã gây hư hại cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động của một số sân bay.



Thông báo cho biết trong đêm 1/11 kéo dài đến sáng 2/11, các hệ thống phòng không đã ngăn chặn 164 UAV. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã phá hủy gần 100 UAV xâm nhập không phận nước này trong đêm.



Các cuộc tấn công gây hư hại tại nhiều nơi và khiến 2 người đã bị thương. Các lực lượng khẩn cấp đã được điều động hỗ trợ. Tại Krasnodar, miền Nam nước Nga, tấn công UAV tại cảng Tuapse trên Biển Đen đã gây hư hại cơ sở hạ tầng cảng và một tòa nhà chung cư. Không có thông tin thiệt hại về người tại đây, nơi đặt kho dầu Tuapse và nhà máy lọc dầu Tuapse.



Các cuộc tấn công UAV cũng đã buộc một loạt sân bay trên lãnh thổ Nga, bao gồm Tambov, Kaluga, Penza, Samara và Saratov, phải ban bố tình trạng hạn chế tạm thời đối với hoạt động vận tải hàng không.



Trong khi đó, tại Ukraine, gần 60.000 người đã bị mất điện sau một cuộc không kích trong đêm vào khu vực Zaporizhzhia./.

UAV của Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ của Nga ở Crimea Một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết loạt UAV của nước này đã tấn công trúng nhiều bồn chứa dầu và hai trạm biến áp của Nga tại Crimea trong đêm 12/10, gây cháy lớn và thiệt hại nghiêm trọng.