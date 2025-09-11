Giá vàng trong nước biến động không đồng nhất, tỷ giá đi ngang

Sáng nay (11/9), trong khi giá vàng miếng SJC đi ngang thì vàng nhẫn lại được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 200.000-500.000 đồng mỗi lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 132,5-135,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước phiên sáng nay không biến động.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý lại thông báo giảm 200.000 đồng, hiện giao dịch từ 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 127,7-130,7 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 2-2,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.642 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 116,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước 19 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.221 VND/USD, không đổi so với phiên trước. Chính vì vậy, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại phiên sáng nay cũng đi ngang ở chiều bán ra nhưng lại tăng từ 10-20 đồng ở chiều mua vào.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.162-26.482 đồng/USD. Ngân hàng BIDV và VietinBank giao dịch từ 26.215-26.482 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.170-26.482 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

