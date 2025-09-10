Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng SJC trong nước giảm 500.000 đồng mỗi lượng theo thế giới

Cùng với biến động của giá thế giới và tỷ giá USD, thương hiệu SJC trong nước phiên sáng 10/9 giảm 500.000 đồng mỗi lượng, giao dịch quanh 135,3 triệu đồng/lượng.

Hạnh Dung
Giá vàng SJC trong nước giảm 500.000 đồng mỗi lượng theo thế giới. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng nay (10/9), giá vàng SJC trong nước đảo chiều giảm 500.000 đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá trung tâm cũng đi xuống.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 132,5-135,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng giảm 500.000 đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 128,2-131,2 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 2-2,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.634 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 116 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước 19 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.221 VND/USD, giảm mạnh tới 15 đồng so với phiên trước. Chính vì vậy, các ngân hàng thương mại phiên sáng nay cũng điều chỉnh tỷ giá ở cả chiều mua và chiều bán từ 15-30 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.162-26.482 đồng/USD, giảm 15 đồng/USD. Ngân hàng BIDV và VietinBank giao dịch từ 26.200-26.482 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.482 đồng/USD (mua vào/bán ra) cùng giảm 15 đồng./.

(Vietnam+)
#giá vàng SJC #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới #vàng giảm #tỷ giá USD #giá vàng hôm nay #thị trường vàng TP. Đà Nẵng TP. Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh
