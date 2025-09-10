Giá vàng SJC trong nước giảm 500.000 đồng mỗi lượng theo thế giới

Sáng nay (10/9), giá vàng SJC trong nước đảo chiều giảm 500.000 đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá trung tâm cũng đi xuống.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 132,5-135,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng giảm 500.000 đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 128,2-131,2 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 2-2,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.634 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 116 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước 19 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.221 VND/USD, giảm mạnh tới 15 đồng so với phiên trước. Chính vì vậy, các ngân hàng thương mại phiên sáng nay cũng điều chỉnh tỷ giá ở cả chiều mua và chiều bán từ 15-30 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.162-26.482 đồng/USD, giảm 15 đồng/USD. Ngân hàng BIDV và VietinBank giao dịch từ 26.200-26.482 đồng/USD (mua vào/bán ra); Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.482 đồng/USD (mua vào/bán ra) cùng giảm 15 đồng./.

