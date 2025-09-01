Thị trường kim loại quý đồng loạt bứt phá tại châu Á

Giá vàng tại châu Á tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng vào phiên giao dịch ngày 1/9, giữa lúc thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất trong tháng này. Trong khi đó, giá bạc lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ đã vượt ngưỡng 40 USD/ounce.

Chiều ngày 1/9, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), giá vàng giao ngay tăng 1,2%, lên 3.486,86 USD/ounce, chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/4/2025. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,1%, lên 3.554,60 USD/ounce.

Theo ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại City Index, những phát biểu mang tính “ôn hòa” từ Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, Mary Daly đã giúp thị trường "bỏ qua" số liệu về lạm phát công bố cuối tuần trước và vẫn giữ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này.

Ông Simpson cho biết thêm, việc một tòa phúc thẩm Mỹ phán quyết phần lớn các biện pháp thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt là bất hợp pháp, đã gây áp lực lên đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng lên mức đỉnh của bốn tháng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 29/8, bà Daly nhấn mạnh ủng hộ việc hạ lãi suất, do lo ngại rủi ro đối với thị trường lao động. Vàng - vốn là tài sản không sinh lời - thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 31/8 cho biết chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang triển khai các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại, bất chấp phán quyết của tòa phúc thẩm về tính hợp pháp của phần lớn các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Cũng trong phiên 1/9, giá bạc giao ngay tăng 2,2%, lên 40,56 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 9/2011.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, giá bạc đang đi lên nhờ kỳ vọng hạ lãi suất tại Mỹ, trong khi nguồn cung eo hẹp cũng góp phần giữ xu hướng tăng giá.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạch kim tăng 1,5% lên 1.384,68 USD/ounce; giá paladi nhích 0,8% lên 1.118,06 USD/ounce./.

