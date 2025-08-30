Giá vàng ngày 30/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vàng đang hướng đến tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, cũng như tháng tăng mạnh nhất trong bốn tháng, nhờ lực đẩy từ ba yếu tố chính là đồng USD suy yếu, khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và những bất ổn xung quanh tính độc lập của Fed.

Giá vàng thế giới tăng khoảng 1% trong phiên 29/8, do dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố thêm kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025.

Vào lúc 0 giờ 53 phút ngày 30/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên mức 3.443,19 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 17/7. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên này tăng 1,2% lên 3.516,1 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD ổn định, nhưng được dự báo sẽ kết thúc tháng Tám với mức giảm 2,2% trong cả tháng. Đồng USD suy yếu khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 30/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127,8-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 30/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: