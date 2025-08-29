Giá vàng SJC liên tục đi lên, tiến sát ngưỡng 129 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (29/8), giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm từ 300.000-500.000 đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 127,4-128,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 126,4-128,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng tăng 400.000 đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 120,3-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 300.000 đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 120,8-123,8 triệu đồng/lượng, tăng tới 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.412 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 109 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.240 VND/USD, giảm mạnh tới 28 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.112 -26.502 đồng/USD, giảm 29 đồng. Tương tự, Ngân hàng BIDV và VietinBank giảm 29 đồng, hiện giao dịch từ 26.170-26.502 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Trong khi đó, Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.130-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 31 đồng so với chốt phiên trước./.

Hai yếu tố đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong 5 tuần Nhờ đồng USD suy yếu và dòng vốn trú ẩn an toàn trước những lo ngại kéo dài về tính độc lập của Fed, giá vàng thế giới đã chạm mức cao nhất trong 5 tuần trong phiên 28/8.