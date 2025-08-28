Giá vàng ngày 28/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng giảm trong chiều 27/8 khi chịu áp lực từ sự đi lên của đồng USD. Tuy nhiên, những lo ngại mới về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tạo lực đỡ cho kim loại quý nàyVào lúc 14 giờ 1 phút ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 3.376,99 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8 trong phiên trước đó.

Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng giảm 0,2% xuống còn 3.427 USD/ounce. Chỉ số USD Index đã tăng khoảng 0,3% so với các đồng tiền mạnh khác, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tại Việt Nam, vào sáng ngày 28/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,70-128,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 28/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: