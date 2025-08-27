Giá vàng ngày 27/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 0 giờ 50 ngày 27/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng 0,5% lên 3.382,19 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Giá vàng giao tháng 12 cũng chốt phiên tăng nhẹ lên 3.433 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì những cáo buộc về hành vi không đúng quy định liên quan các khoản vay thế chấp. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, và nếu bị đưa ra tòa, nó có thể thử thách giới hạn quyền lực của tổng thống đối với cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ độc lập này.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường của công ty thương mại RJO Futures, cho biết thông tin trên đã mang lại một chút động lực cho vàng. Việc ông Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook đã làm tăng sự bất ổn và lo ngại về sự độc lập của Fed, từ đó khuyến khích nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Tại thị trường Việt Nam, vào đầu giờ sáng 27/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,0-128,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 27/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: