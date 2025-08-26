Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, giao dịch quanh mức 127,7 triệu đồng

Sáng nay (26/8) giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm lại giảm mạnh tới 18 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 125,1-127,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 600.000 đồng/lượng.

Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 119,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 119,6-122,6 triệu đồng/lượng, cũng tăng 400.000 đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1,6-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.376 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 107,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.273 VND/USD, giảm 18 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.110 -26.500 đồng/USD, tăng 20 đồng; BIDV cũng tăng 20 đồng, hiện giao dịch từ 26.140-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.110-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 20 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó Ngân hàng Vietinbank lại đi ngang, hiện giao dịch từ 26.145-26.505 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng thế giới giằng co giữa kỳ vọng hạ lãi suất và sức mạnh đồng USD Vào lúc 0 giờ 44 phút ngày 26/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 3.372,67 USD/ounce sau khi đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8 trong phiên trước.