Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, giao dịch quanh mức 127,7 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay tăng thêm 600.000 đồng, giao dịch quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới, trong khi tỷ giá giảm mạnh 18 đồng.

Hạnh Dung
Giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (26/8) giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm lại giảm mạnh tới 18 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 125,1-127,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 600.000 đồng/lượng.

Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 119,2-122,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 119,6-122,6 triệu đồng/lượng, cũng tăng 400.000 đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1,6-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.376 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 107,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.273 VND/USD, giảm 18 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.110 -26.500 đồng/USD, tăng 20 đồng; BIDV cũng tăng 20 đồng, hiện giao dịch từ 26.140-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.110-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 20 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó Ngân hàng Vietinbank lại đi ngang, hiện giao dịch từ 26.145-26.505 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

