Giá vàng trong nước vượt 127 triệu đồng, tỷ giá ngân hàng giảm mạnh

Tại phiên chiều nay (25/8) giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm từ 200.000-300.000 đồng/lượng và vượt qua mức 127 triệu đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 17 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 125,1-127,1 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 300.000 đồng so với phiên sáng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 119,2-122,2 triệu đồng/lượng, cũng tăng 200.000 đồng/lượng.

Như vậy, so với phiên trước giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã tăng từ 400.000-500.000 đồng mỗi lượng.

Trong chiều nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.366 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với phiên sáng. Mức giá này tương đương 107,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Tại phiên chiều nay, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh từ 5-40 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.090 - 26.480 đồng/USD, giảm 40 đồng; BIDV giao dịch từ 26.120-26.480 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng giảm 30 đồng so với phiên sáng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.100-26.480 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 40 đồng so với phiên trước.

Duy chỉ có Ngân hàng Vietinbank giảm 5 đồng, hiện giao dịch từ 25.965-26.505 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.