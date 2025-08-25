Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 25/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (25/8) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) nâng dự báo giá vàng cuối tháng 3/2026 thêm 100 USD, lên 3.600 USD/ounce; ngân hàng đầu tư Goldman Sachs giữ nguyên kỳ vọng vàng đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026.

BMI thuộc Fitch Solutions cũng điều chỉnh tăng dự báo giá vàng 2025 thêm 150 USD, lên 3.250 USD/ounce, đồng thời lưu ý rằng đà tăng có thể bị giới hạn sau khi Fed thực sự hạ lãi suất.

Diễn biến tuần qua cho thấy sự nhạy cảm của giá vàng trước các tín hiệu chính sách từ Fed. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi số liệu việc làm và lạm phát sắp công bố trước kỳ họp chính sách của Fed ngày 16-17/9.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 25/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 124,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 25/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2025-08-25-083946.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2025-08-25-084106.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

screenshot-2025-08-25-084304.png
