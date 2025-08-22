Giá vàng biến động không đồng nhất, tỷ giá trung tâm tăng 25 đồng

Sáng nay (22/8) giá vàng miếng SJC không có biến động trong khi đó vàng nhẫn lại điều chỉnh tăng 200.000 đồng mỗi lượng theo đà tăng của giá thế giới, tỷ giá trung tâm cũng tăng mạnh thêm 25 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 122,8-124,8 triệu đồng/lượng, cùng không có biến động.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý từ 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 200.000 đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 117,2-120,7 triệu đồng/lượng, cũng tăng 200.000 đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.335 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 106,8 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.298 VND/USD, tăng thêm 25 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.212 -26.562 đồng/USD, tăng 26 đồng so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank và BIDV cùng giao dịch từ 26.249-26.562 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 26 đồng; Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.200-26.536 đồng/USD (mua vào/bán ra), đi ngang so với phiên trước./.

Đồng USD mạnh lên đẩy giá vàng thế giới đi xuống Vào lúc 0 giờ 47 phút ngày 22/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 3.337,95 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên giảm 0,2% xuống 3.386,50 USD/ounce.