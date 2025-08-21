Giá vàng ngày 21/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch 20/8 khi đồng USD giảm. Thị trường vàng đang dõi theo Hội nghị chuyên đề Chính sách Kinh tế Jackson Hole diễn ra từ 21-23/8, khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ có bài phát biểu quan trọng về chính sách lãi suất của Mỹ để tìm định hướng giao dịch.

Giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 3.344,37 USD/ounce vào lúc 1 giờ 23 phút ngày 21/8 (giờ Việt Nam) sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ lúc đóng cửa tăng 0,9% lên 3.388,50 USD/ounce.

Sự chú ý của thị trường chuyển sang bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị kinh tế Jackson Hole vào ngày 22/8.

Chiến lược gia Bob Haberkorn của RJO Futures nhận định rằng nếu ông Powell đưa ra quan điểm nới lỏng, đó sẽ là tín hiệu tích cực cho vàng vì vàng không có lợi suất cố định.

Theo ông, khi đó giá vàng cần vượt 3.350 USD/ounce và sau đó có thể lên 3.400 USD/ounce.

Trong khi đó, Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá vàng ở mức 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026 do nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vững, dòng vốn vào quỹ ETF được hỗ trợ bởi chính sách nới lỏng của Fed, và 30% khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong vòng 12 tháng tới.

Tại thị trường trong nước, sáng 21/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 21/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: