Giá vàng giảm trước thềm hội nghị Jackson Hole

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 19/8 trong bối cảnh đồng USD mạnh lên.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này.

Vào lúc 0h 42 phút sáng 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống còn 3.317,71 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên này, giá kim loại quý này đã có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8/2025.

Tại Mỹ, giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên cũng giảm 0,6%, còn 3.358,7 USD/ounce.

Trên thị trường, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm.

Sự kiện quan trọng trong tuần này là hội nghị chuyên đề thường niên của Fed tại Jackson Hole, Wyoming, diễn ra trong các ngày 21-23/8, nơi các phát biểu của Chủ tịch Fed, Jerome Powell sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm những đánh giá của Fed đối với nền kinh tế và chính sách tiền tệ.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals, thị trường sẽ khá trầm lắng cho đến khi sự kiện này diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất sâu hơn.

Chuyên gia Wyckoff cũng nhận định rằng ông Powell có thể đưa ra quan điểm ôn hòa hơn, một yếu tố sẽ hỗ trợ giá vàng và bạc. Vàng là tài sản không sinh lời và thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Do đó, kim loại quý này được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường nhận định 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9/2025.

Biên bản cuộc họp tháng 7/2025 của Fed, dự kiến công bố vào ngày 20/8, sẽ cung cấp thêm góc nhìn của Fed về triển vọng kinh tế Mỹ.

Ngân hàng UBS đã nâng dự báo giá vàng vào cuối tháng 3/2026 thêm 100 USD, lên mức 3.600 USD/ounce. Lý do được đưa ra là các rủi ro kinh tế vĩ mô tại Mỹ, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ.

Tại thị trường trong nước, lúc 7 giờ 37 phút ngày 20/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 124,00-125,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

