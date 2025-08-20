Giá vàng ngày 20/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 19/8 trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này.

Vào lúc 0h 42 phút sáng 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống còn 3.317,71 USD/ounce. Trước đó, trong phiên này, giá kim loại quý này đã có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8/2025.

Tại Mỹ, giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên cũng giảm 0,6%, còn 3.358,7 USD/ounce.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường nhận định 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9/2025.

Biên bản cuộc họp tháng 7/2025 của Fed, dự kiến công bố vào ngày 20/8, sẽ cung cấp thêm góc nhìn của Fed về triển vọng kinh tế Mỹ. Ngân hàng UBS đã nâng dự báo giá vàng vào cuối tháng 3/2026 thêm 100 USD, lên mức 3.600 USD/ounce. Lý do được đưa ra là các rủi ro kinh tế vĩ mô tại Mỹ, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ.

Tại thị trường trong nước, lúc 7 giờ 37 phút ngày 20/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 20/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: