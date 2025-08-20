Giá vàng trong nước đảo chiều giảm 200.000 đồng theo đà thế giới

Sáng nay (20/8) giá vàng miếng SJC đã đồng loạt giảm 200.000 đồng mỗi lượng theo đà giảm của giá thế giới, trong khi đó tỷ giá trung tâm đảo chiều tăng thêm 8 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 122,8-124,8 triệu đồng/lượng, cùng không có biến động.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý từ 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 200.000 đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 117,2-120,2 triệu đồng/lượng, đi ngang.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.314 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 105,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.263 VND/USD, tăng thêm 8 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.110-26.500 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank và BIDV cùng giao dịch từ 26.141-26.501 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 10 đồng; Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.120-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 20 đồng so với phiên trước./.

Giá vàng giảm trước thềm hội nghị Jackson Hole Trong phiên ngày 19/8, giá vàng giảm nhẹ trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này.