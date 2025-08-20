Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước đảo chiều giảm 200.000 đồng theo đà thế giới

Sáng 20/8, giá vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng/lượng theo đà thế giới, trong khi tỷ giá trung tâm tăng thêm 8 đồng. Thị trường vàng vẫn duy trì chênh lệch mua - bán ở mức cao, từ 1 đến 3 triệu đồng/lượng.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước đảo chiều giảm 200.000 đồng theo đà thế giới. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước đảo chiều giảm 200.000 đồng theo đà thế giới. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (20/8) giá vàng miếng SJC đã đồng loạt giảm 200.000 đồng mỗi lượng theo đà giảm của giá thế giới, trong khi đó tỷ giá trung tâm đảo chiều tăng thêm 8 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 122,8-124,8 triệu đồng/lượng, cùng không có biến động.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý từ 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 200.000 đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 117,2-120,2 triệu đồng/lượng, đi ngang.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.314 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 105,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.263 VND/USD, tăng thêm 8 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.110-26.500 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank và BIDV cùng giao dịch từ 26.141-26.501 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 10 đồng; Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.120-26.500 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 20 đồng so với phiên trước./.

(Vietnam+)
#giá vàng #vàng SJC #thị trường vàng #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #vàng nhẫn #đầu tư vàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc tại một công ty có vốn FDI. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Việt Nam - Ngôi sao đang lên về thu hút FDI

Việt Nam đang nổi lên là điểm đến Đầu tư Trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu khu vực, nhờ lực lượng lao động trẻ năng động, các hiệp định thương mại thuận lợi và môi trường chính trị ổn định.