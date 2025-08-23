Kỳ vọng Fed hạ lãi suất, giá vàng thế giới tăng

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần qua với phiên tăng giá ngày 22/8, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu được giới đầu tư đánh giá là mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9/2025.



Cụ thể, cuối phiên này, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.373,89 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,1% và đóng cửa ở mức 3.418,50 USD/ounce. Đồng USD cùng ngày giảm 1%, khiến vàng trở nên rẻ hơn với các nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác.



Phát biểu tại Hội nghị kinh tế chuyên đề ở Jackson Hole, ông Powell cho biết cán cân rủi ro của nền kinh tế đã thay đổi, Fed có thể phải điều chỉnh chính sách, song ông vẫn tỏ ra thận trọng khi tránh cam kết về một đợt cắt giảm lãi suất.

Phát biểu của ông mang tính cân bằng tinh tế, vừa thừa nhận những rủi ro ngày càng tăng đối với thị trường việc làm, vừa cảnh báo rằng áp lực lạm phát vẫn còn.



Thị trường ngay lập tức phản ứng tích cực, khi công cụ FedWatch của CME cho thấy giới giao dịch nâng xác suất Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9/2025 lên 85%. Con số này chỉ ở mức 75% trước khi có bài phát biểu.



Theo chuyên gia giao dịch Tai Wong, phát biểu của ông Powell đã khiến giới đầu tư tin tưởng hơn vào khả năng Fed sẽ sớm hạ lãi suất trong tháng Chín tới, qua đó tạo lực đẩy cho nhiều loại tài sản, trong đó có vàng.



Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, thị trường còn chịu tác động từ tình hình chính trị tại Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook nếu bà không từ chức. Động thái này càng làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của Fed và gián tiếp củng cố vai trò "nơi trú ẩn" của vàng.



Trước phiên bứt phá cuối tuần, giá vàng có nhiều biến động mạnh trong tuần qua. Đầu tuần (18-19/8), vàng chịu sức ép từ việc đồng USD mạnh lên, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8 khi lùi về quanh mức 3.317 USD/ounce.

Tâm lý thận trọng bao trùm khi giới đầu tư chờ phát biểu của ông Powell tại Hội nghị Jackson Hole.Sang ngày 20/8, giá vàng hồi phục 0,9% lên 3.344,37 USD/ounce khi đồng bạc xanh suy yếu. Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 7/2025 của Fed cho thấy có những ý kiến bất đồng về việc giữ nguyên lãi suất, trong khi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến càng củng cố niềm tin vào khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách.

Đến ngày 21/8, giá vàng lại quay đầu giảm 0,3% xuống 3.337,95 USD/ounce do đồng USD phục hồi. Nhiều nhà phân tích khi đó cho rằng giá sẽ chỉ có biến động lớn sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed.Song song với biến động giá, các tổ chức tài chính liên tục đưa ra dự báo mới về giá vàng.

Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) nâng dự báo giá vàng cuối tháng 3/2026 thêm 100 USD, lên 3.600 USD/ounce; ngân hàng đầu tư Goldman Sachs giữ nguyên kỳ vọng vàng đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026.

BMI thuộc Fitch Solutions cũng điều chỉnh tăng dự báo giá vàng 2025 thêm 150 USD, lên 3.250 USD/ounce, đồng thời lưu ý rằng đà tăng có thể bị giới hạn sau khi Fed thực sự hạ lãi suất.



Trên thị trường vật chất, nhu cầu vàng tại các trung tâm giao dịch lớn ở châu Á tuần qua vẫn trầm lắng do biến động giá khiến người mua dè chừng. Tuy vậy, tại Ấn Độ, giới kim hoàn đã bắt đầu mua vào trở lại để chuẩn bị cho mùa lễ hội quan trọng sắp tới.



Diễn biến tuần qua cho thấy sự nhạy cảm của giá vàng trước các tín hiệu chính sách từ Fed. Các nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi số liệu việc làm và lạm phát sắp công bố trước kỳ họp chính sách của Fed ngày 16-17/9.

Theo chuyên gia giao dịch Tai Wong, thách thức lớn nhất trong ngắn hạn là liệu giá vàng có thể vượt và duy trì trên ngưỡng 3.400 USD/ounce hay không./.



