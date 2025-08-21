Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực đối với Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 tiếp tục gia tăng áp lực đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), khi công khai kêu gọi Thống đốc Lisa Cook từ chức và chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell vì chưa hạ lãi suất.

Ông Trump đã đưa ra thông điệp trên qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, kèm theo liên kết tới bài báo của Bloomberg cho biết Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte - một đồng minh thân cận của ông, đã kêu gọi điều tra các khoản thế chấp liên quan đến bà Cook.

Ông Pulte thậm chí đã gửi thư tới Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cho rằng bà Cook có thể vi phạm pháp luật.

Đáp lại, bà Cook tuyên bố không có việc “ép buộc từ chức” và khẳng định hồ sơ thế chấp diễn ra trước khi bà gia nhập Fed. Bà cho biết đang thu thập thông tin để làm rõ và trả lời bất kỳ câu hỏi chính đáng nào.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump liên tục công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell, yêu cầu cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà ở.

Tổng thống Trump cho rằng Fed đang gây thiệt hại cho nền kinh tế khi giữ lãi suất cao. Hiện chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 7 ở mức 2,7%, cao hơn so với vài tháng trước.

Theo biên bản cuộc họp cuối tháng 7 vừa công bố, đa số quan chức Fed đánh giá rủi ro lạm phát lớn hơn nguy cơ suy giảm việc làm, do tác động từ các mức thuế quan mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 4,25-4,50%, bất chấp sức ép từ Nhà Trắng.

Chỉ có hai Thống đốc Christopher Waller và Michelle Bowman bỏ phiếu phản đối. Hai thống đốc trên ủng hộ giảm 25 điểm cơ bản để phòng ngừa nguy cơ suy yếu kinh tế.

Tuy nhiên, đa số các quan chức Fed cho rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và có nguy cơ kỳ vọng lạm phát dài hạn bị “mất neo” nếu thuế quan tiếp tục đẩy giá hàng hóa.

Giới phân tích nhận định báo cáo việc làm tháng 8 tới đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không./.

Quan chức Fed nhận định về triển vọng lãi suất của Mỹ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago cho biết ông chưa sẵn sàng cam kết giảm lãi suất tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/9 tới.