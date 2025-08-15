Quan chức Fed nhận định về triển vọng lãi suất của Mỹ

Ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Chicago, cho biết ông chưa sẵn sàng cam kết giảm lãi suất tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/9 tới.

Ông Goolsbee là một trong 12 thành viên có quyền biểu quyết về chính sách lãi suất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).

Ông Goolsbee lưu ý rằng thời điểm giảm lãi suất có thể rơi vào các tháng 9, 11 hoặc 12/2025.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh dữ liệu công bố gần đây cho thấy giá bán buôn mà các công ty Mỹ phải chi trả đã tăng cao hơn dự kiến, và chỉ số giá tiêu dùng cho thấy lạm phát vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 7/2025.

Mục tiêu lạm phát của Fed là 2%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất tăng 2,7% và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9/2025.

Ông Goolsbee nhấn mạnh rằng các mức thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên hàng loạt đối tác thương mại có thể làm tăng giá nhập khẩu và gây khó khăn cho doanh nghiệp do các thủ tục thuế phức tạp và sự bất ổn liên quan đến việc áp thuế.

Ông khẳng định Fed có nhiệm vụ tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả, và đây là hai yếu tố then chốt để Fed cân nhắc khi thiết lập lãi suất.

Ông cũng cho biết thị trường lao động vẫn còn tình trạng thiếu hụt nhân lực ở một số ngành.

Một số thành viên khác của FOMC như ông Jeffrey Schmid (Fed chi nhánh Kansas City), ông Alberto Musalem (Fed chi nhánh St. Louis) và bà Beth Hammack (Fed chi nhánh Cleveland) cũng bày tỏ sự thận trọng về triển vọng kinh tế. Cả ba thành viên này đều cho rằng còn quá sớm để đưa ra quyết định hoặc ưu tiên giữ nguyên lãi suất vào thời điểm hiện tại.

Trong khi thị trường dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới, thì một số ý kiến khác, bao gồm cả Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Fed nên giảm mạnh hơn, có thể lên đến 0,5 điểm phần trăm.

Trước những chỉ trích gần đây từ Tổng thống Trump cùng với chính quyền của ông nhằm vào FOMC và Chủ tịch Jerome Powell, ông Goolsbee - người từng là cố vấn kinh tế cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - khẳng định rằng các chỉ số kinh tế nên là yếu tố quyết định chính sách tiền tệ, chứ không phải các yếu tố chính trị.

Ông nhấn mạnh rằng các quyết định về lãi suất cần dựa trên những điều kiện và triển vọng kinh tế.

Ông cũng khuyến khích công chúng tham khảo biên bản họp và bản ghi âm của FOMC để thấy rằng các thành viên ủy ban luôn đặt nền kinh tế làm trọng tâm trong quá trình ra quyết định./.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Fed lẽ ra đã phải giảm lãi suất ngay từ tháng 6 Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi Fed giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tới, thúc đẩy chính sách tiền tệ linh hoạt hơn để hỗ trợ nền kinh tế.