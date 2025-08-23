Giá vàng ngày 23/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,4%, khiến vàng - vốn là kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 23/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 123,6-125,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: