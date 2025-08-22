Giá vàng ngày 22/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Kinh tế

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (22/8) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Giá vàng thế giới đã giảm nhẹ trong phiên 21/8, khi đồng USD mạnh lên, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole để tìm kiếm các tín hiệu về định hướng chính sách của Mỹ.

Vào lúc 0 giờ 47 phút ngày 22/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 3.337,95 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên giảm 0,2% xuống 3.386,50 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,4%, khiến vàng - vốn là kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của ông Powell về triển vọng kinh tế và lập trường chính sách của Fed tại hội nghị Jackson Hole vào ngày 22/8. Nhà phân tích Edward Meir của công ty dịch vụ tài chính Marex cho rằng nếu ông Powell phát tín hiệu về việc giảm lãi suất vào tháng 9/2025, sẽ không có nhiều biến động xảy ra vì thị trường đã dự báo trước điều này.

Nhưng nếu Chủ tịch Fed cho biết có thể sẽ tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 10, 11 hoặc 12, thì đồng USD có thể suy yếu và giá vàng có khả năng tăng cao hơn. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận thấy có 71% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9/2025.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 22/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 22/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2025-08-22-081749.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2025-08-22-081849.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

screenshot-2025-08-22-081950.png
