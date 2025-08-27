Giá vàng chạm đỉnh hai tuần trước lo ngại về tính độc lập của Fed

Trong phiên giao dịch ngày 26/8, nhu cầu trú ẩn an toàn đã đẩy giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, khi niềm tin của nhà đầu tư vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dao động sau quyết định cách chức một thống đốc Fed của Tổng thống Donald Trump.

Vào lúc 0 giờ 50 ngày 27/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng 0,5% lên 3.382,19 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Giá vàng giao tháng 12 cũng chốt phiên tăng nhẹ lên 3.433 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì những cáo buộc về hành vi không đúng quy định liên quan các khoản vay thế chấp. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, và nếu bị đưa ra tòa, nó có thể thử thách giới hạn quyền lực của tổng thống đối với cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ độc lập này.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường của công ty thương mại RJO Futures, cho biết thông tin trên đã mang lại một chút động lực cho vàng. Việc ông Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook đã làm tăng sự bất ổn và lo ngại về sự độc lập của Fed, từ đó khuyến khích nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín, đồng thời cho biết rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng.

Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang dự đoán hơn 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9/2025.

Ông Haberkorn nói thêm rằng nếu ông Powell đưa ra một quan điểm ôn hòa về lãi suất tại cuộc họp tiếp theo và hướng tới một đợt cắt giảm khác trong năm nay, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Vàng, một loại tài sản không sinh lãi, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ dự kiến được công bố ngày 28/8 và Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) vào ngày 29/8.

Phiên này, giá bạc giao ngay tăng nhẹ 0,1% lên 38,52 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0,1% xuống 1.340,88 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 27/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,10-127,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

