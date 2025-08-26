Giá vàng ngày 26/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giữ ổn định trong phiên giao dịch ngày 25/8, trong bối cảnh thị trường chuyển hướng tập trung vào dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) sắp tới của Mỹ để tìm kiếm manh mối về đường lối chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), trong khi đồng USD mạnh hơn đã hạn chế đà tăng của kim loại quý này.

Vào lúc 0 giờ 44 ngày 26/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 3.372,67 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8 trong phiên trước. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên này giảm nhẹ 0,03%, xuống còn 3.417,5 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD đã tăng 0,5% so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng - vốn là kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Diễn biến này đã phần nào cản trở vàng nối dài đà tăng mạnh từ phiên trước.

Trong phiên trước, giá vàng đã leo lên mức cao nhất trong gần hai tuần, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng Fed có thể giảm lãi suất tại cuộc họp tháng tới.

Ông Powell cho biết các rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng, nhưng lạm phát vẫn là một mối nguy và Fed vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự đoán có hơn 86% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào tháng Chín.

Tại thị trường Việt Nam, vào đầu giờ sáng 26/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 125,6-127,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 26/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: