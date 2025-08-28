Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên 128,2 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (28/8) giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm từ 200.000-300.000 đồng/lượng và hiện đang giao dịch quanh mức 128,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 126,7-128,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 125,7-128,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 200.000 đồng/lượng.

Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 119,8-122,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 300.000 đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 120,2-123,2 triệu đồng/lượng, cũng tăng 200.000 đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.386 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 108,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.268 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.141 -26.531 đồng/USD, giảm 5 đồng.

BIDV và VietinBank cũng tăng cũng giảm 5 đồng, hiện giao dịch từ 26.174-26.531 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 26.160-26.531 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 5 đồng so với phiên trước./.

