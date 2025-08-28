Thị trường vàng ít biến động khi chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng thế giới ít biến động trong phiên giao dịch ngày 27/8, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát sắp được công bố để có thêm tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất.

Cùng lúc đó, những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn hiện hữu sau nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm sa thải một thống đốc của cơ quan này.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 22 phút sáng ngày 28/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1%, lên mức 3.394,49 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,5%, đạt 3.448,6 USD/ounce.

Dữ liệu về Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, vốn là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29/8 và có thể cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất của Fed.

Theo khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo chỉ số giá PCE trong tháng 7/2025 tăng 2,6%, tương đương với mức tăng của tháng 6/2025.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp tại công ty kinh doanh kim loại quý Kitco Metals, nếu dữ liệu PCE cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến, điều đó có thể làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025.

Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng chỉ có một con số lạm phát rất cao mới có thể ngăn cản Fed hạ lãi suất vào thời điểm đó.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang dự báo có hơn 87% khả năng Fed sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào tháng tới.

Vàng, một tài sản không mang lại lợi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, đầu tuần này, Tổng thống Trump tuyên bố cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook khỏi vị trí trong Hội đồng Thống đốc. Đáp lại, luật sư của bà Cook cho biết bà sẽ đệ đơn kiện để ngăn chặn động thái này, mở ra khả năng sẽ diễn ra một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Ông Jeffrey Christian, đối tác quản lý của công ty nghiên cứu và phân tích về thị trường kim loại quý CPM Group, nhận định rằng việc Tổng thống Mỹ sa thải một thống đốc Fed là một diễn biến "rất tiêu cực" đối với nền kinh tế, lãi suất và đồng USD.

Trong khi đó, vàng lại được coi là một kênh trú ẩn an toàn trước những bất ổn kinh tế-chính trị. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, giá vàng đang duy trì trong một biên độ tương đối hẹp vì các nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá tác động của sự kiện này đối với nền kinh tế.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 38,57 USD/ounce, và giá bạch kim giảm 0,2% còn 1.345,66 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng ngày 28/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126,00-128,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

