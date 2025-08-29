Hai yếu tố đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong 5 tuần

Giá vàng thế giới đã chạm mức cao nhất trong 5 tuần trong phiên 28/8, nhờ đồng USD suy yếu và dòng vốn trú ẩn an toàn trước những lo ngại kéo dài về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 0 giờ 47 phút ngày 29/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 3.416,14 USD/ounce, chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên ở mức 3.466,10 USD/ounce.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đã giảm 0,5%, khiến vàng - vốn được định giá bằng đồng USD - trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết vàng đã đều đặn tăng giá trong hơn một tuần qua, một phần do những lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Fed.

Ông cho rằng áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm dấy lên bất an rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - có thể cắt giảm lãi suất nhanh hơn và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang định giá khả năng hơn 87% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng Chín tới.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày 29/8. Đây là một thước đo lạm phát quan trọng đối với ngân hàng trung ương Mỹ.

Vàng, một tài sản không sinh lãi, thường thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Thống đốc Fed Lisa Cook đã đệ đơn kiện, cho rằng ông Trump không có quyền cách chức bà. Diễn biến này mở ra một cuộc chiến pháp lý có thể định hình lại các chuẩn mực đã được thiết lập từ lâu về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn RJO Futures, nhận định rằng trong ngắn hạn, diễn biến này có lợi cho giá vàng, vì kim loại quý này thường được xem là nơi trú ẩn an toàn trong những thời điểm kinh tế bất ổn. Ông dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 3.700 USD/ounce vào cuối năm.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 39,09 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 25/7. Giá bạch kim tăng gần 1% lên 1.359,70 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 29/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127,00-128,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên 128,2 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 128,2 triệu đồng/lượng sáng 28/8, trong khi đó giá vàng thế giới không có nhiều biến động.