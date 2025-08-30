Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, giao dịch ở mức 130,6 triệu đồng

Sáng nay (30/8), giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng và hiện đang giao dịch quanh mức 130,6 triệu đồng.

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay/

Tại thời điểm 11 giờ, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 128,1-130,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Cũng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 122,2-125,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,5 triệu đồng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 122,6-125,6 triệu đồng/lượng, cũng tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.412 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 110 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.

Yếu tố chi phối giá vàng mạnh nhất trong phiên này là số liệu lạm phát của Mỹ. Theo số liệu chính phủ công bố ngày 29/8, lạm phát tại Mỹ trong tháng 7/2025 vẫn ổn định, bất chấp những cảnh báo trước đó từ Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng thuế quan sẽ khiến giá tiêu dùng tăng cao.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo của giới phân tích và giữ nguyên tốc độ hàng năm như tháng 6. Trên cơ sở tháng, giá tăng 0,2%, thấp hơn mức tăng 0,3% của tháng trước. Nếu tốc độ tháng 7 được duy trì trong 12 tháng tiếp theo, lạm phát sẽ giảm xuống khoảng 2,4%./.

Giá vàng thế giới hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong vòng bốn tháng Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết vàng đã đều đặn tăng giá trong hơn một tuần qua, một phần do những lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Fed.