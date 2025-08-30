Giá vàng thế giới hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong vòng bốn tháng

Vàng đang hướng đến tuần tăng giá thứ hai liên tiếp cũng như tháng tăng mạnh nhất trong bốn tháng nhờ lực đẩy từ ba yếu tố chính là đồng USD suy yếu, khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và những bất ổn xung quanh tính độc lập của Fed.

Giá vàng thế giới tăng khoảng 1% trong phiên 29/8, do dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố thêm kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025.

Vào lúc 0 giờ 53 phút ngày 30/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên mức 3.443,19 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 17/7. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên này tăng 1,2% lên 3.516,1 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD ổn định, nhưng được dự báo sẽ kết thúc tháng Tám với mức giảm 2,2% trong cả tháng. Đồng USD suy yếu khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Yếu tố chi phối giá vàng mạnh nhất trong phiên này là số liệu lạm phát của Mỹ. Theo số liệu chính phủ công bố ngày 29/8, lạm phát tại Mỹ trong tháng 7/2025 vẫn ổn định, bất chấp những cảnh báo trước đó từ Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng thuế quan sẽ khiến giá tiêu dùng tăng cao.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự báo của giới phân tích và giữ nguyên tốc độ hàng năm như tháng 6. Trên cơ sở tháng, giá tăng 0,2%, thấp hơn mức tăng 0,3% của tháng trước. Nếu tốc độ tháng 7 được duy trì trong 12 tháng tiếp theo, lạm phát sẽ giảm xuống khoảng 2,4%.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng), vốn được Fed theo dõi sát sao, tăng 2,9% hàng năm và 0,3% trong tháng - cả hai số liệu đều đúng như dự đoán của tờ Wall Street Journal.

Báo cáo cho thấy áp lực giá cả nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Giá dịch vụ tiếp tục là động lực chính, tăng 3,6% trong khi giá hàng hóa chỉ tăng 0,5%. Riêng tháng 7/2025, giá hàng hóa giảm 0,1%, chi phí năng lượng giảm 1,1% và hàng hóa lâu bền giảm 0,1%. Trong vòng một năm, giá năng lượng giảm 2,7%, hàng hóa lâu bền tăng nhẹ 1,1%, và hàng hóa không bền tăng chỉ 0,2%.

Thị trường đã nhanh chóng phản ứng với số liệu trên. Các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9/2025, với xác suất lên tới gần 89%, tăng từ mức 85% trước khi có dữ liệu lạm phát.

Vàng, một tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trong một diễn biến khác cũng có lợi cho đà tăng của giá vàng, một thẩm phán liên bang của Mỹ ngày 29/8 sẽ xem xét liệu có nên tạm thời ngăn chặn Tổng thống Donald Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook hay không, trong khi bà Cook đang theo đuổi vụ kiện với lập luận rằng ông Trump không có lý do hợp lệ để cách chức bà.

Trước đó, ông Trump đã thường xuyên thúc giục Fed cắt giảm lãi suất và nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì hành động quá chậm.

Về phần mình, ngân hàng Commerzbank nhận định rằng giá vàng đang được hưởng lợi từ sự bất ổn xung quanh tính độc lập của Fed này. Điều này được thể hiện qua dòng vốn chảy vào các quỹ giao dịch (ETF) vàng đạt gần 15 tấn trong hai ngày qua. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cho rằng đà tăng của vàng sau mốc 3.400 USD/ounce có khả năng sẽ chậm lại.

Giá vàng đang hướng đến tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Tính từ đầu tháng 8/2025 đến nay, giá vàng đã tăng 4,7%, đánh dấu tháng tăng giá tốt nhất kể từ tháng Tư.

Trước đó trong tuần này, sau phiên giằng co vào đầu tuần, vàng đã liên tục tăng giá trong ba phiên sau đó. Trong đó, đáng chú ý, giá vàng đã chạm mức cao nhất trong 5 tuần vào phiên 28/8.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết vàng đã đều đặn tăng giá trong hơn một tuần qua, một phần do những lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Fed.

Ông cho rằng áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm dấy lên bất an rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed - có thể cắt giảm lãi suất nhanh hơn và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài hơn.

Tương tự, ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn RJO Futures, nhận định rằng trong ngắn hạn, những bất ổn xung quanh tính độc lập của Fed sẽ có lợi cho giá vàng vì kim loại quý này thường được xem là nơi trú ẩn an toàn trong những thời điểm kinh tế bất ổn. Ông dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 3.700 USD/ounce vào cuối năm./.

