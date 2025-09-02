Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 2/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (2/9) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức bày bán tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Lúc 7h55 sáng 2/9, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 3.479,87 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự kiến có 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này. Vàng thường lên giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trước đó, ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ, cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại. Điều này diễn ra bất chấp phán quyết của một tòa phúc thẩm Mỹ rằng phần lớn các biện pháp thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp.

Hiện nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào số liệu về thị trường việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 5/9. Dữ liệu này có thể quyết định quy mô đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed vào cuối tháng này.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 1,01% lên 977,68 tấn tính đến ngày 29/8, so với mức 967,94 tấn ngày 28/8.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 2/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 2/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

gia-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

gia-vang-doji.png
(Vietnam+)
#giá vàng ngày 2/9 #bảng giá vàng SJC #giá vàng Phú Quý #giá vàng Doji #giá vàng bạc đá quý #cập nhật giá vàng hôm nay #giá vàng công ty vàng bạc đá quý #thị trường vàng Việt Nam #giá vàng trực tuyến #đầu tư vàng ngày 2/9
Theo dõi VietnamPlus

Giá vàng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đoàn công tác của Trung tâm Bản quyền số cùng các đơn vị truyền thông tham quan nông trại (Ảnh: Vietnam+)

Tìm hiểu mô hình trang trại thông minh tại ParmFarm của Hàn Quốc

Sáng 27/8, đoàn công tác của Trung tâm Bản quyền số cùng các đơn vị truyền thông có buổi tham quan và tìm hiểu mô hình Trang trại Thông minh (Smart Farm) tại ParmFarm, tỉnh Nonsan của Hàn Quốc. Tại đây, đoàn đã được giới thiệu về quy trình canh tác cà chua công nghệ cao từ gieo trồng, chăm sóc trong nhà kính, đến khâu thu hoạch và phân loại sản phẩm.