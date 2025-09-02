Giá vàng ngày 2/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Lúc 7h55 sáng 2/9, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 3.479,87 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự kiến có 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này. Vàng thường lên giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trước đó, ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ, cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại. Điều này diễn ra bất chấp phán quyết của một tòa phúc thẩm Mỹ rằng phần lớn các biện pháp thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp.

Hiện nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào số liệu về thị trường việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 5/9. Dữ liệu này có thể quyết định quy mô đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed vào cuối tháng này.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 1,01% lên 977,68 tấn tính đến ngày 29/8, so với mức 967,94 tấn ngày 28/8.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 2/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 2/9:

